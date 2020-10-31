В мире количество больных COVID-19 достигло 45,6 млн человек

Количество случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире по состоянию на утро 31 октября составляет 45,6 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.
За время пандемии 1 млн 188 тыс. умерли, 29,7 млн выздоровели.
Странами с наибольшим распространением инфекции являются:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.