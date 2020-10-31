В мире количество больных COVID-19 достигло 45,6 млн человек

За время пандемии во всем мире от COVID-19 умерло 1 млн 188 тыс. человек, 29,7 млн выздоровели.

В США COVID-19 заболело 9,5 млн человек

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Количество случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире по состоянию на утро 31 октября составляет 45,6 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания. За время пандемии 1 млн 188 тыс. умерли, 29,7 млн выздоровели. Странами с наибольшим распространением инфекции являются: США (9 млн 45 тыс. заболевших, 229,7 тыс. умерших, 3,58 млн выздоровевших);

Индия (8 млн 137 тыс. заболевших, 121,6 тыс. умерших, 7,4 млн выздоровевших);

Бразилия (5 млн 516 тыс. заболевших, 159,5 тыс. умерших, почти 5 млн выздоровевших);

Россия (1 млн 588 тыс. заболевших, 27,5 тыс. умерших, 1 млн 193 тыс. выздоровевших);

Франция (1 млн 377 тыс. заболевших, 36,6 тыс. умерших, 122,2 тыс. выздоровевших). Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.