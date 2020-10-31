В Украине новый рекорд по заболеваемости COVID-19 – 8752 заразившихся за сутки

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8752 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 31 октября.
Этой новый рекорд, предыдущий составил 8312 новых случаев, он был зафиксирован 29 октября.
За сутки умерло 155 человек, выздоровело 3902 пациента.
В целом с начала эпидемии в Украине подтвердили 387 481 случаев COVID-19, 7196 человек умер, 158 928 выздоровели.
Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:
- Винницкая область – 10 342;
- Волынская область – 13 554;
- Днепропетровская область – 15 071;
- Донецкая область – 10 392;
- Житомирская область – 14 257;
- Закарпатская область – 14 470;
- Запорожская область – 9909;
- Ивано-Франковская область – 20 392;
- Киев – 37 549;
- Киевская область – 16 464;
- Кировоградская область – 2514;
- Луганская область – 3635;
- Львовская область – 29 828;
- Николаевская область – 7782;
- Одесская область – 24 623;
- Полтавская область – 9563;
- Ровенская область – 19 158;
- Сумская область – 11 750;
- Тернопольская область – 20 669;
- Харьковская область – 36 297;
- Херсонская область – 3960;
- Хмельницкая область – 15 724;
- Черкасская область – 9157;
- Черновицкая область – 21 658;
- Черниговская область – 8763.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.