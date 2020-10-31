В Украине новый рекорд по заболеваемости COVID-19 – 8752 заразившихся за сутки

В Украине за сутки от COVID-19 умерло 155 человек, выздоровело 3902 пациента.

В целом с начала эпидемии в Украине подтвердили 387 481 случаев COVID-19 Фото: EPA

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8752 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 31 октября.

Этой новый рекорд, предыдущий составил 8312 новых случаев, он был зафиксирован 29 октября.

За сутки умерло 155 человек, выздоровело 3902 пациента.

В целом с начала эпидемии в Украине подтвердили 387 481 случаев COVID-19, 7196 человек умер, 158 928 выздоровели.

Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:

Винницкая область – 10 342;

Волынская область – 13 554;

Днепропетровская область – 15 071;

Донецкая область – 10 392;

Житомирская область – 14 257;

Закарпатская область – 14 470;

Запорожская область – 9909;

Ивано-Франковская область – 20 392;

Киев – 37 549;

Киевская область – 16 464;

Кировоградская область – 2514;

Луганская область – 3635;

Львовская область – 29 828;

Николаевская область – 7782;

Одесская область – 24 623;

Полтавская область – 9563;

Ровенская область – 19 158;

Сумская область – 11 750;

Тернопольская область – 20 669;

Харьковская область – 36 297;

Херсонская область – 3960;

Хмельницкая область – 15 724;

Черкасская область – 9157;

Черновицкая область – 21 658;

Черниговская область – 8763.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



