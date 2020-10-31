Пандемия CОVID-19. ВОЗ зафиксировала новый мировой рекорд суточного прироста инфицированных

За сутки в мире коронавирусную инфекцию подтвердили, по данным Всемирной организации здравоохранения, почти у 536 тыс. человек.

В мире вторые сутки подряд устанавливается рекорд по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 31 октября.

За 24 часа COVID-19 выявили у 535 928 человек. Это более чем на 30 тыс. больше, чем сутками ранее, когда был зафиксирован предыдущий рекорд.

За последние 24 часа ВОЗ зарегистрировала 7246 смертей больных коронавирусной инфекцией.

Общее число случаев COVID-19 достигло в мире более 45,4 млн, а летальных – почти 1,19 млн.

В пятерку стран с наибольшим количеством инфицирований входят США (8,8 млн), Индия (8,1 млн), Бразилия (5,5 млн), Россия (1,6 млн) и Франция (1,3 млн). Более миллиона случаев COVID-19 зафиксировано также в Испании, Аргентине и Колумбии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.