Минздрав Украины запретил присутствие болельщиков на матче "Шахтера" против "Боруссии" в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" пообещал вернуть болельщикам деньги за билеты на матч в Киеве против "Боруссии" из немецкого Менхенгладбаха в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Министерство здравоохранения Украины запретило присутствие болельщиков на стадионе в Киеве, где 3 ноября должен состоятся матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА между донецким "Шахтером" и "Боруссией" из немецкого Менхенгладбаха.

Об этом 1 ноября проинформировал сайт "Шахтера".

"Министерство здравоохранения с учетом ухудшения эпидемической ситуации, связанной с распространением на территории Украины COVID-19, которое наблюдается в последние дни, отзывает свое письмо от 26 октября касательно возможности проведения матча в присутствии болельщиков", – говорится в сообщении.

В клубе отметили, что прекращена продажа билетов на матч, который состоится на НСК "Олимпийский" в 19.55.

"Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карту в течение 3–14 дней (в зависимости от банка)", – уточнили представители "Шахтера".

27 октября донецкий клуб информировал, что на матч "Шахтера" с "Боруссией" Минздрав разрешил продать 15% билетов.

После двух туров донецкий клуб занимает в своей группе Лиги чемпионов первое место: "Шахтер" выиграл у мадридского "Реала" и сыграл вничью с итальянским "Интером". У "Боруссии" – два очка после двух ничьих.

По состоянию на 1 ноября в Украине подтверждено 395 440 случаев коронавирусной инфекции (7959 из них – за последние сутки). Умерло 7306 больных с COVID-19, 161 441 пациент вылечился.