Минздрав Украины разрешил допустить зрителей на матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Боруссией"

На матч Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и менхенгладбахской "Боруссией" будет реализовано 15% билетов от общего числа мест на НСК "Олимпийский".

Сегодня "Шахтер" сыграет против "Интера" Фото: ЕРА

Минздрав Украины разрешил допустить зрителей на матч Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и менхенгладбахской "Боруссией". Об этом сообщает сайт донецкого клуба.

"Шахтер" получил официальное письмо от Министерства здравоохранения Украины относительно проведения поединка со зрителями. В нем сообщается, что, по результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, которые проводятся в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные матчи, МОЗ Украины считает возможным привлечение зрителей на игру Лиги чемпионов "Шахтер" – "Боруссия" (Менхенгладбах)", – говорится в сообщении.

При этом Минздрав позволил реализовать только 15% билетов от общего числа мест на НСК "Олимпийский", где состоится игра.

Принимающая сторона также обязана придерживаться всех установленных противоэпидемических мер.

Матч между "Шахтером" и "Боруссией" пройдет в Киеве 3 ноября.

Сегодня дончане сыграют свой второй матч группового этапа Лиги чемпионов. В столице Украины "Шахтер" примет миланский "Интер". Игра также пройдет со зрителями.

В стартовом поединке нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов украинская команда на выезде обыграла мадридский "Реал" со счетом 2:3.