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После второго тура в Лиге чемпионов "Шахтер" лидирует в "группе смерти"

В группе В Лиги чемпионов УЕФА мадридский "Реал" в компенсированное время сравнял счет в матче с "Боруссией" из немецкого Менхенгладбаха, турнирную таблицу возглавляет донецкий "Шахтер".

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"Боруссия" (в темной форме) и "Реал" сыграли вничью
"Боруссия" (в темной форме) и "Реал" сыграли вничью
Фото: ЕРА

Мадридский "Реал", который в первом туре группы В Лиги чемпионов (ЛЧ) УЕФА проиграл донецкому "Шахтеру", 27 октября не смог выиграть и во втором туре у "Боруссии" из немецкого Менхенгладбаха. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Немецкая команда по ходу матча выигрывала 2:0 – на 33-й и 58-й минутах отличился Маркус Тюрам.

В концовке поединка "Реалу" удалось сравнять счет. На 87-й минуте забил Карим Бензема, а на третьей компенсированной минуте матча – Карлос Каземиро.

Итоговый результат – 2:2.

"Шахтер" свой матч второго тура против итальянского "Интера" свел вничью и с четырьмя очками возглавил турнирную таблицу в группе ЛЧ, которую называют "группой смерти". У "Боруссии" и "Интера" – по два очка, у "Реала" – одно.

Следующий тур в группе "Шахтера" состоится 3 ноября. "Шахтер" в Украине сыграет с "Боруссией", а "Реал" в Мадриде примет "Интер".

28 октября свой поединок в Лиге чемпионов сыграет киевское "Динамо", соперником киевлян будет венгерский "Ференцварош", главным тренером которого является экс-игрок "Динамо" Сергей Ребров.

Теги: футбол, УЕФА, Лига чемпионов, Реал (Мадрид), Шахтер Донецк, Интер Милан, Боруссия Менхенгладбах
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