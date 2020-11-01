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В Вооруженных силах Украины умер еще один больной COVID-19

В Одессе умер сотрудник Вооруженных сил Украины, у которого коронавирусную инфекцию обнаружили 18 октября.

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За последние сутки в ВСУ подтвердили 112 случаев COVID-19
За последние сутки в ВСУ подтвердили 112 случаев COVID-19
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

В Вооруженных силах Украины зафиксирован 17-й летальный случай среди инфицированных коронавирусом. Об этом 1 ноября в Facebook проинформировало командование медицинских сил ВСУ.

"Сотрудник ВС Украины (Одесская область) с 13 октября находился на лечении в городской клинической больнице города Одессы. Результат ПЦР-тестирования от 18 октября – положительный. В связи с ухудшением состояния здоровья больной 22 октября был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии инфекционных больных. Несмотря на все принятые меры, 31 октября состояние здоровья пациента значительно ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая, к сожалению, не дала положительного результата", – говорится в сообщении.

Медики отметили, что у умершего были хронические сопутствующие заболевания.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 112 новых случаев заболевания острой респираторной инфекцией COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 21 человек", – рассказали в командовании медсил ВСУ.

По состоянию на 1 ноября в ВСУ болеет 1701 пациент, вылечилось 4146 пациентов.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/185011239772514

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на 1 ноября в Украине подтверждено 395 440 случаев коронавирусной инфекции (7959 из них – за последние сутки). Умерло 7306 больных с COVID-19, 161 441 вылечился.

Теги: Одесса, Одесская область, лечение, ВСУ, болезнь, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, реанимация, коронавирус, командование медицинских сил
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