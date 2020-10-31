Второй голкипер "Динамо" заразился коронавирусом

Коронавирусом заразились двое ведущих вратарей киевского "Динамо" – Георгий Бущан и Денис Бойко.

У второго голкипера киевского "Динамо" Дениса Бойко диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба столичного клуба.

"В данный момент игрок чувствует себя удовлетворительно и находится на самоизоляции", – сообщили в "Динамо".

В начале этой недели коронавирусную инфекцию диагностировали также у основного вратаря команды Георгия Бущана. Также заразились защитник Виталий Миколенко и тренер по физподготовке Виталий Кулиба.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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