В Киеве впервые подтвердили 741 случай COVID-19 за сутки

За сутки в Киеве от коронавируса умерло 17 человек, сообщили в мэрии.

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировано рекордное число случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на брифинге 30 октября сказала пресс-секретарь мэра Киева Виталия Кличко Оксана Зиновьева, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За прошлые сутки в Киеве впервые было подтверждено столько случаев коронавируса – 741. Умерло 17 человек", – сказала она.

Всего в Киеве с начала эпидемии выявили 36 768 случаев COVID-19, 743 человека умерло, 12 639 выздоровело.

На стационарном лечении пребывает 1857 пациентов, 466 пациентов в тяжелом состоянии. 760 человек получают кислородную поддержку, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 30 октября в Украине подтверждено 378 729 случаев COVID-19 (8312 из них – за последние сутки). 7041 человек умер, 155 026 выздоровело.