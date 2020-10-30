В Украине обновили карантинное зонирование, "красные" – 11 областных центров

После обновления карантинного зонирования в Украине в "зеленой" зоне остались только два района Херсонской области, "желтые" районы тоже только в этом регионе.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 30 октября установила новое распределение на зоны эпидемической опасности в связи с распространение коронавирусной болезни COVID-19, сообщил в Telegram министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Он сообщил, что новое зонирование начнет действовать в 00.00 2 ноября, в "красной" зоне уже 11 областных центров, Киев пока остается "оранжевым".

Инфографика: Олег Немчінов, Міністр Кабінету міністрів України / Telegram

В "красную" зону попали:

города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничевский, Киверцовский и Турийский районы Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский; Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Попельнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

Ужгород и Берегово; Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Пологовский район Запорожской области;

Ивано-Франковск и Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

города Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов, а также Обуховский район Киевской области;

Марковский и Троицкий районы Луганской области;

Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

Николаев;

города Беляевка, Измаил и Теплодар; Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;

Полтава;

Ровно, Острог, а также Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский и Острожский районы Ровенской области;

Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

Бережаны, Кременец и Чортков, Гусятинский, Залещицкий, Козовский, Монастырисский, Подволочисский, Подгаецкий, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;

Харьков, Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;

Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;

Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Заставновский, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

Чернигов и Варвинский район Черниговской области.

Он также обнародовал перечень населенных пунктов, которые попали в "оранжевую", "желтую" и "зеленую" зоны. В "зеленой" остались только Горностаевский и Скадовский районы Херсонской области, "желтые" районы тоже только в этом регионе.

Инфографика: Олег Немчінов, Міністр Кабінету міністрів України / Telegram

Новое эпидемическое зонирование устанавливается на 14 дней.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина объявила карантин.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 13 октября адаптивный карантин был продлен до конца 2020 года.

16 сентября Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о правилах зонирования регионов по эпидемической ситуации, смягчив требования для отнесения региона к "красной" зоне.