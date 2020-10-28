Кабмин Украины выделил из фонда борьбы с COVID-19 1,3 млрд грн на выплаты по безработице

На выплату пособия по безработице из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 28 октября были выделены почти 1,2 млрд грн, а на пособия по частичной безработице – 80 млн грн, сообщили в Кабинете Министров Украины.

Кабмин Украины 28 октября принял решение о выделении почти 1,3 млрд грн Фонду общеобязательного государственного соцстрахования на случай безработицы для выплат по безработице на период карантина, связанного с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

На выплату пособия по безработице из фонда борьбы с COVID-19 выделены почти 1,2 млрд грн, а на пособия по частичной безработице на период карантина – 80 млн грн.

Министр соцполитики Игорь Петрашко заявил, что за период карантина было выплачено более 10 млрд грн пособия по безработице и более 2,5 млрд грн по частичной безработице.

"Сохранены рабочие места для 370 тыс. человек", – добавил он.

В Кабмине отметили, что по данным Госстата на 26 октября, в Украине было зарегистрировано 405,3 тыс. безработных.

"С начала года работу при содействии службы занятости получили 492 тыс. граждан, в том числе за период карантина (с 12 марта по 19 октября) – 342 тыс.", – говорится в сообщении.

Национальный банк Украины в инфляционном отчете, опубликованном 30 июля, ухудшил свой прогноз по безработице: регулятор ожидает, что ее уровень в этом году достигнет 10%, а не 9,5%, как прогнозировал в апреле.

В апреле 2019 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.

По состоянию на 28 октября из фонда борьбы с COVID-19 потрачено более 34 млрд грн, сообщило Министерство финансов.