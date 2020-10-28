Вопрос закрытия украинских границ для иностранцев из-за COVID-19 пока не рассматривается – Кулеба

Пандемия коронавируса разрушает не только здоровье, но и экономику, отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина не планирует запрещать въезд иностранцам в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 28 октября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Пока [вопрос запрета на въезд в Украину иностранцам] не рассматривается. Когда начиналась эпидемия, было много неизвестного об этом вирусе и было много резких экспериментальных движений во всех странах. Но за то время, которое мы все прожили с пандемией, и сейчас, имея нынешние цифры, весь мир взвешивает решение уже исходя из имеющегося опыта", – сказал министр.

По его словам, пандемия "разрушает не только здоровье, но и экономику".

"При таких обстоятельствах любое ответственное правительство будет искать сбалансированные решения, которые позволяют и противодействовать пандемии, и подпитывать экономику. В этом плане авиакомпании, гостиницы, туристы – это тоже важный элемент для подпитки украинской экономики", – сказал Кулеба.

Решение закрыть границу Украины для иностранцев было принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. По официальной информации, из-за ухудшения эпидемической ситуации. "Европейская правда" писала со ссылкой на источники, что действия Кабмина были продиктованы стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

Ограничения действовали с 28 августа по 28 сентября. Они не коснулись тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 28 октября в Украине зафиксировано 363 075 случаев коронавирусной инфекции, из них 7474 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 6755 пациентов с COVID-19, вылечились 148 642.

В мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 28 октября число инфицированных превысило 44 млн человек, 1 млн 169 тыс. пациентов умерло, 29,9 млн человек выздоровело.