Режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца года

13 октября в Украине продлили действия карантина до 31 декабря 2020 года. В связи с этим на заседании Кабинета Министров Украины приняли решение продлить до конца года и режим чрезвычайной ситуации в стране из-за пандемии.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта Фото: EPA

Кабинет Министров Украины продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года. Такое решение было принято на заседании правительства 28 октября, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, опубликованной на сайте КМУ, в связи с существенным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине COVID-19, постановлением Кабинета Министров Украины 13 октября 2020 года срок действия карантина был продлен до 31 декабря 2020 года.

"В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продлении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года", – говорится в документе.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин в Украине продлили до конца года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).