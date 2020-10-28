Ватикан отпразднует Рождество из-за коронавируса онлайн

Папа Франциск проведет рождественские литургии в Ватикане без присутствия членов дипломатического корпуса, церковную службу будут транслировать онлайн.

Рождественские мероприятия с участием папы римского Франциска пройдут в этом году в режиме онлайн из-за карантина в связи с распространением коронавируса. Об этом 27 октября сообщило итальянское католическое агентство ACI Stampa со ссылкой на представителей дипломатов в Ватикане.

Рождественская служба пройдет в закрытом формате, ее будут транслировать онлайн.

"Ватикан следует указаниям Италии. Сам Франциск говорил две недели назад на аудиенции, что не сможет приветствовать верующих [на праздник Рождества], чтобы не устраивать собрания", – сообщили в агентстве.

Папа Франциск проведет литургии в Ватикане в период Рождества без присутствия членов дипломатического корпуса, пишет другое католическое агентство CNA.

Папа римский обычно проводит рождественскую мессу в Соборе Святого Петра 24 декабря. Он также обращается к верующим с традиционным рождественским посланием Urbi et orbi (Граду (Риму) и миру).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В доме Святой Марфы в Ватикане (резиденции папы Франциска) 18 октября зарегистрировали один случай заражения коронавирусом. Больной покинул резиденцию, его изолировали вместе с теми, с кем он контактировал.