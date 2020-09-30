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В Украине в 2021 году на Рождество, День Независимости и Покров будет по четыре выходных дня

Кабинет Министров Украины перенес три рабочих дня в 2021 году.

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Рабочие дни перенесены, чтобы обеспечить гражданам благоприятные условия для празднований в 2021 году
Рабочие дни перенесены, чтобы обеспечить гражданам благоприятные условия для празднований в 2021 году
Фото: depositphotos.com

В Украине в 2021 году на Рождество, День Независимости и Покров будет по четыре выходных дня. Соответствующее распоряжение сегодня было принято на заседании Кабинета Министров, передает корреспондент "ГОРДОН".

Правительство перенесло три рабочих дня в следующем году: с пятницы 8 января на субботу 16 января, с понедельника 23 августа на субботу 28 августа и с пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

Рабочие дни перенесены, чтобы обеспечить гражданам благоприятные условия для празднований в 2021 году.

Специальный режим работы банковских учреждений в эти дни будет определять Нацбанк Украины.

Теги: Рождество, Кабинет Министров, День Независимости, выходной
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