В Италии зафиксирован суточный рекорд заболеваемости COVID-19

За сутки в Италии зарегистрировано 21 994 новых случая коронавируса, сообщает министерство здравоохранения страны.

В ряде городов Италии ужесточают карантин и вводят комендантский час, из-за чего по всей стране вспыхнули массовые протесты Фото: ЕРА

В Италии 27 октября зафиксирован суточный рекорд заболеваемости COVID-19. Об этом в Twitter сообщает министерство здравоохранения Италии.

За сутки в стране зарегистрировано 21 994 новых случая коронавируса. Умер 221 человек.

Всего с начала эпидемии в Италии инфицировалось 564 778 человек, 37 700 пациентов скончались, 271 988 – выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Эпидемия коронавируса в Италии началась в конце февраля – раньше всех в Европе.

С середины октября в стране фиксируют максимальные суточные показатели заболеваемости. В ряде городов ужесточают карантин и вводят комендантский час, из-за чего по всей стране вспыхнули массовые протесты.