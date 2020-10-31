Степанов попросил Раду поддержать штрафы за отсутствие масок

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов попросил нардепов поддержать законопроект, которым определена сумма штрафа за неношение масок в размере от 170 грн до 225 грн.

Степанов (слева): У нас достаточно хромает система контроля [за соблюдением противоэпидемических мер] Фото: Максим Степанов / Facebook

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 31 октября попросил народных депутатов поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мероприятий, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Понимая, что у нас достаточно хромает система контроля, еще в июле правительством был подан законопроект в Верховную Раду относительно усиления ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мероприятий, а именно относительно ношения масок", – напомнил Степанов.

По его словам, в проекте закона определена сумма штрафа за неношение масок в соответствующих учреждениях и сооружениях. Он составляет от 10 (170 грн) до 15 (225 грн) необлагаемых минимумов.

"Этот законопроект еще не рассмотрен. Поэтому я на этой неделе обратился к председателю парламента Дмитрию Разумкову, а теперь еще и к народным депутатам наконец поддержать и проголосовать на следующей пленарной неделе этот законопроект, чтобы он вступил в действие. Он нам очень необходим", – отметил министр.