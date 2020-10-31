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Степанов попросил Раду поддержать штрафы за отсутствие масок

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов попросил нардепов поддержать законопроект, которым определена сумма штрафа за неношение масок в размере от 170 грн до 225 грн.

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Степанов (слева): У нас достаточно хромает система контроля [за соблюдением противоэпидемических мер]
Степанов (слева): У нас достаточно хромает система контроля [за соблюдением противоэпидемических мер]
Фото: Максим Степанов / Facebook

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 31 октября попросил народных депутатов поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мероприятий, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Понимая, что у нас достаточно хромает система контроля, еще в июле правительством был подан законопроект в Верховную Раду относительно усиления ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мероприятий, а именно относительно ношения масок", – напомнил Степанов.

По его словам, в проекте закона определена сумма штрафа за неношение масок в соответствующих учреждениях и сооружениях. Он составляет от 10 (170 грн) до 15 (225 грн) необлагаемых минимумов.

"Этот законопроект еще не рассмотрен. Поэтому я на этой неделе обратился к председателю парламента Дмитрию Разумкову, а теперь еще и к народным депутатам наконец поддержать и проголосовать на следующей пленарной неделе этот законопроект, чтобы он вступил в действие. Он нам очень необходим", – отметил министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за последние сутки COVID-19 обнаружили у рекордного количества людей – 8752. В целом с начала эпидемии в Украине подтвердили 387 481 случай COVID-19, 7196 человек умерли, 158 928 выздоровели.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, штраф, карантин, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маски
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