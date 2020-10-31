Степанов попросил Раду поддержать штрафы за отсутствие масок

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 31 октября попросил народных депутатов поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мероприятий, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Понимая, что у нас достаточно хромает система контроля, еще в июле правительством был подан законопроект в Верховную Раду относительно усиления ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мероприятий, а именно относительно ношения масок", – напомнил Степанов.
По его словам, в проекте закона определена сумма штрафа за неношение масок в соответствующих учреждениях и сооружениях. Он составляет от 10 (170 грн) до 15 (225 грн) необлагаемых минимумов.
"Этот законопроект еще не рассмотрен. Поэтому я на этой неделе обратился к председателю парламента Дмитрию Разумкову, а теперь еще и к народным депутатам наконец поддержать и проголосовать на следующей пленарной неделе этот законопроект, чтобы он вступил в действие. Он нам очень необходим", – отметил министр.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине за последние сутки COVID-19 обнаружили у рекордного количества людей – 8752. В целом с начала эпидемии в Украине подтвердили 387 481 случай COVID-19, 7196 человек умерли, 158 928 выздоровели.