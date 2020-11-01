В Бердянске больная COVID-19 роженица выпрыгнула из окна больницы

В Бердянске Запорожской области женщина, родившая 26 октября, пыталась совершить суицид. Она написала записку и выпрыгнула из окна больницы.

Женщина находится под наблюдением врачей, в том числе психиатра, так как ранее состояла на учете в психоневрологическом диспансере Фото: depositphotos.com

Утром 1 ноября пациентка одной из больниц Бердянска Запорожской области, у которой был диагностирован коронавирус, выпрыгнула из окна медучреждения. Об этом сообщили в сообществе "Бердянское территориальное медицинское объединение" в Facebook.

В сообщении сказано, что женщину 1988 года рождения привезли в родильное отделение 23 октября.

"Поскольку в результате обязательного тестирования у пациентки был обнаружен коронавирус, она была госпитализирована в специализированное отделение для больных COVID-19. 26 октября она родила, роженица и ребенок были в нормальном состоянии", – отметили в посте.

1 ноября около 10.00 роженица написала записку и выпрыгнула из окна второго этажа.

"По счастливому стечению обстоятельств пациентка осталась жива, получив травмы, не угрожающие жизни. Ей была оказана необходимая помощь, она находится под наблюдением врачей, в том числе психиатра, так как ранее состояла на учете в психоневрологическом диспансере", – сообщили в медицинском сообществе.

В посте подчеркнули, что жизни роженицы ничего не угрожает.

Фото: Tishakov Mykola

На сайте управления МВД Запорожской области о происшествии ничего не сообщается.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 1 ноября в Украине подтверждено 395 440 случаев коронавирусной инфекции (7959 из них – за последние сутки). Умерло 7306 больных с COVID-19, 161 441 вылечился.