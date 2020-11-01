В больницах Одессы осталось 67 мест для госпитализации больных COVID-19 – мэрия

Одесская область, по данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, находится на четвертом месте по распространению коронавирусной инфекции в стране.

С начала пандемии в Одесской области выявили около 25 тыс. случаев COVID-19 Фото: depositphotos.com

В Одесской области за сутки выявили 362 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сайт мэрии Одессы 1 ноября.

"По данным на 16.00 31 октября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 67 коек для госпитализации пациентов с COVID-19", – сказано в сообщении.

В Одесской области выявлено 24 994 случая COVID-19. Регион находится на четвертом месте по распространению коронавирусной инфекции в Украине после Киева (38 238 заболевших), Харьковской области (37 180 человек) и Львовской области (30 236).

По состоянию на 1 ноября в Украине подтверждено 395 440 случаев коронавирусной инфекции (7959 из них – за последние сутки). Умерло 7306 больных COVID-19, 161 441 вылечился.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.