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В киевском "Динамо" вспышка коронавируса – пресс-служба клуба

У шести футболистов киевского "Динамо" выявили COVID-19. Положительный результат теста на коронавирус также получили четыре сотрудника из персонала команды. Об этом сообщила пресс-служба ФК.

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Все динамовцы, у которых выявили COVID-19, находятся на самоизоляции и чувствуют себя удовлетворительно, отметили в клубе
Все динамовцы, у которых выявили COVID-19, находятся на самоизоляции и чувствуют себя удовлетворительно, отметили в клубе
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Накануне вылета на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против "Барселоны" игроки, тренерский штаб и персонал "Динамо" сдали тесты на COVID-19. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Тестирование показало положительный результат у нескольких футболистов: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуелунда, Александра Караваева, Тудора Белуце и Николая Шапаренко. Положительный результат получили также ассистент главного тренера Эмиль Карас и четыре сотрудника из персонала команды, сказано в сообщении.

Все динамовцы, у которых выявили COVID-19, находятся на самоизоляции и чувствуют себя удовлетворительно, отметили в клубе.

31 октября стало известно о том, что коронавирусом заразились двое ведущих вратарей киевского "Динамо" – Георгий Бущан и Денис Бойко. В начале этой недели также заразились защитник Виталий Миколенко и тренер по физподготовке Виталий Кулиба.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 1 ноября в Украине подтверждено 395 440 случаев коронавирусной инфекции (7959 из них – за последние сутки). Умерло 7306 больных COVID-19, 161 441 вылечился.

Теги: футбол, Динамо Киев, Денис Гармаш, самоизоляция, Георгий Бущан, Денис Бойко
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