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Украина заняла 20-е место в мире по распространению COVID-19, в Вене произошел теракт. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 2 ноября.

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В Украине уже более 400 тыс. случаев COVID-19
В Украине уже более 400 тыс. случаев COVID-19
Фото: EPA

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 6754 случая коронавирусной инфекции COVID-19, всего с начала пандемии – 402 194. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Украина занимает 20-е место в мире по распространению заболевания.

Теракт в Вене

В центре Вены (Австрия) у синагоги на площади Зейтенштетенгассе произошла стрельба. Погибло минимум семь человек, еще четыре получили ранения. Министр внутренних дел Австрии Нехаммер заявил об "очевидном теракте".

Продолжение скандала вокруг решения КСУ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что до конца этой недели парламент рассмотрит законопроект, который на два месяца восстанавливает нормы по электронному декларированию, отмененные решением Конституционного Суда Украины от 27 октября.  

Группа нардепов во главе с Разумковым зарегистрировала законопроект №4304 о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции".

Президент Владимир Зеленский призвал фракцию "Слуга народа" поддержать прекращение полномочий судей КСУ.

Выборы в Молдове

Согласно официальным данным, по результатам обработки 100% бюллетеней экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду победила в первом туре выборов президента страны, набрав 36,16% (487 635) голосов, действующий глава государства Игорь Додон занял второе место с результатом в 32,61% (439 866 голосов).

Теги: теракт, Молдова, выборы, стрельба, Австрия, Конституционный Суд, Вена, Игорь Додон, КСУ, Майя Санду, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, теракт в Вене
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