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Разумков ожидает, что Рада примет на этой неделе законопроект, который восстановит отмененные КСУ нормы о е-декларировании

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, сегодня до конца дня в Раду внесут законопроект о восстановлении норм закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса, которые касаются электронного декларирования и были отменены Конституционным Судом 27 октября. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что голосовать за проект закона планируют 6 ноября.

Разумков: Считаю, что такое решение должно быть принято на этой пленарной неделе
Разумков: Считаю, что такое решение должно быть принято на этой пленарной неделе
Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что до конца этой недели парламент рассмотрит законопроект, который на два месяца восстанавливает нормы по электронному декларированию, отмененные решением Конституционного Суда Украины от 27 октября. 

Об этом он заявил на заседании согласительного совета Рады 2 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Есть несколько законопроектов уже на рассмотрении парламента. Думаю, что сегодня до конца дня будет зарегистрирован законопроект, который восстановит действие закона, связанного с электронным декларированием, по состоянию на 27 октября 2020 года и ст. 2661 Уголовного кодекса, будет предоставлено два месяца на изучение и принятие соответствующих решений по вопросам, которые Конституционный Суд поднял в своем решении. Рада должна продемонстрировать свою консолидированную позицию по таким вопросам. Считаю, что такое решение должно быть принято на этой пленарной неделе", – сказал Разумков. 

Народный депутат от "Голоса" и замглавы этой фракции в парламенте Ярослав Железняк в Telegram сообщил, что сегодня на совещании глав фракций обсуждали законопроект "О восстановлении действия отдельных норм закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины". 

"Регистрацию планируют сегодня, если согласуют все фракции. Голосовать хотят в пятницу", – написал он и опубликовал копию проекта.

Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК. Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Главы Венецианской комиссии и организации "Группа государств по борьбе с коррупцией" Совета Европы Джанни Букиккио и Марин Мрчела 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского.

Теги: Верховная Рада, Конституционный Суд, законопроект, КСУ, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, декларирование, Дмитрий Разумков, Ярослав Железняк
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