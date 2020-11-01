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"На Украину нападают". Зеленский написал статью о КСУ для Financial Times

В статье для британского издания Financial Times президент Украины Владимир Зеленский заверил международных партнеров, что его команда "будет сопротивляться" решению Конституционного Суда о декриминализации недостоверного декларирования.

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Решение КСУ Зеленский считает попыткой уничтожить достижения Революции достоинства
Решение КСУ Зеленский считает попыткой уничтожить достижения Революции достоинства
Фото: ЕРА

Решение Конституционного Суда Украины (КСУ) об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование свидетельствует, что "на Украину нападают" в центре демократических институтов страны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в опубликованной 1 ноября статье для британского издания Financial Times.

Глава государства заверил международных партнеров, что его команда "будет сопротивляться и победит".

Решение КСУ Зеленский считает попыткой уничтожить "существенную часть" достижений Революции достоинства 2014 года.

Он выразил беспокойство по поводу того, что на рассмотрении Конституционного Суда находится ряд представлений, в том числе "от пророссийских депутатов и тех, кого поддерживают олигархи", которые угрожают реформам в Украине.

По словам президента страны, за попыткой КСУ "цинично демонтировать" важные для Украины реформы стоит "коалиция доверенных лиц России и некоторых видных украинских олигархов". Зеленский считает, что они чувствуют угрозу со стороны антикоррупционных ведомств.

Зеленский призвал "прореформенные" политсилы и гражданское общество к сотрудничеству в борьбе "за душу и будущее нации", а международных партнеров и союзников – продолжать поддерживать Украину.

Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК. Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского.

Теги: коррупция, Конституционный Суд, гражданское общество, Владимир Зеленский, законопроект, олигархи, КСУ, президент, декларирование, суд, декриминализация
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