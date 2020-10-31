"Гильотина КСУ". МИД будет взаимодействовать с международными партнерами для преодоления последствий решения Конституционного Суда

После решения Конституционного Суда Украины об электронном декларировании, под его "гильотиной" оказались европейская и евроатлантическая интеграция Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Для поиска путей выхода из кризиса МИД по поручению президента Владимира Зеленского будет вести переговоры с международными партнерами, сообщил он.

Кулеба: Под гильотиной КСУ оказались ряд ключевых для развития Украины реформ, европейская и евроатлантическая интеграция Украины Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел инициировать взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного Суда Украины об электронном декларировании. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter 31 октября.

"По поручению президента Украины МИД инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного Суда и восстановления добродетели конституционного судопроизводства в Украине", – написал он.

На доручення Президента України МЗС ініціює взаємодію з міжнародними партнерами задля подолання негативних наслідків рішення Конституційного Суду та відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 31, 2020

В комментарии "Европейской правде" министр пояснил, что МИД будет коммуницировать с партнерами для поиска решения сложившегося кризиса.

"Под гильотиной КСУ оказались ряд ключевых для развития Украины реформ, европейская и евроатлантическая интеграция Украины. Для всех очевидно, что так, как есть, продолжаться в дальнейшем не может. Сейчас парламент должен найти системное решение для восстановления добродетели конституционного правосудия и соблюдения верховенства права в Украине. МИД будет коммуницировать с нашими партнерами, которые будут стоять рядом с нами на этом пути", – сказал он.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК. Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.