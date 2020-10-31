ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Гильотина КСУ". МИД будет взаимодействовать с международными партнерами для преодоления последствий решения Конституционного Суда

После решения Конституционного Суда Украины об электронном декларировании, под его "гильотиной" оказались европейская и евроатлантическая интеграция Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Для поиска путей выхода из кризиса МИД по поручению президента Владимира Зеленского будет вести переговоры с международными партнерами, сообщил он.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Под гильотиной КСУ оказались ряд ключевых для развития Украины реформ, европейская и евроатлантическая интеграция Украины
Кулеба: Под гильотиной КСУ оказались ряд ключевых для развития Украины реформ, европейская и евроатлантическая интеграция Украины
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел инициировать взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного Суда Украины об электронном декларировании. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter 31 октября.

"По поручению президента Украины МИД инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного Суда и восстановления добродетели конституционного судопроизводства в Украине", – написал он.

В комментарии "Европейской правде" министр пояснил, что МИД будет коммуницировать с партнерами для поиска решения сложившегося кризиса.

"Под гильотиной КСУ оказались ряд ключевых для развития Украины реформ, европейская и евроатлантическая интеграция Украины. Для всех очевидно, что так, как есть, продолжаться в дальнейшем не может. Сейчас парламент должен найти системное решение для восстановления добродетели конституционного правосудия и соблюдения верховенства права в Украине. МИД будет коммуницировать с нашими партнерами, которые будут стоять рядом с нами на этом пути", – сказал он.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК. Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Теги: конституция, Конституционный Суд, кризис, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, КСУ, НАПК, декларирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
52-летний Быков в третий раз стал отцом
52-летний Быков в третий раз стал отцом
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
Навка показала младшую сестру
Навка показала младшую сестру
"Ты парикмахеру нагрубила?" Jerry Heil заинтриговала поклонников новым образом с лысой головой. Видео
"Ты парикмахеру нагрубила?" Jerry Heil заинтриговала поклонников новым образом с лысой головой. Видео
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
Netflix снимет реалити-шоу о жизни Бекхэмов – СМИ
Netflix снимет реалити-шоу о жизни Бекхэмов – СМИ
Арзуманян показал фигуру в борцовском трико
Арзуманян показал фигуру в борцовском трико
Водянова обнародовала совместное фото с 14-летней дочерью
Водянова обнародовала совместное фото с 14-летней дочерью
Подарок мужа на 40-летие довел Кардашян до слез. Видео
Подарок мужа на 40-летие довел Кардашян до слез. Видео
В Москве от COVID-19 умер известный российский дирижер
В Москве от COVID-19 умер известный российский дирижер
  "Какая я ей конкурентка?" Герцег рассказала об отношениях с Брежневой
  "Какая я ей конкурентка?" Герцег рассказала об отношениях с Брежневой
  Хореограф Кот заявил, что готов стать судьей в новом сезоне "Танцев со звездами"
  Хореограф Кот заявил, что готов стать судьей в новом сезоне "Танцев со звездами"
Жена Ямы рассказала, благодаря чему похудела после родов на 17 кг
Жена Ямы рассказала, благодаря чему похудела после родов на 17 кг
  "Купайтесь в щасті". Зибров выпустил ремикс песни. Аудио
  "Купайтесь в щасті". Зибров выпустил ремикс песни. Аудио
"Пробивается сама". Вакарчук рассказал об отношениях с названной дочерью
"Пробивается сама". Вакарчук рассказал об отношениях с названной дочерью
Литвинова прокомментировала состояние Земфиры, заразившейся коронавирусом
Литвинова прокомментировала состояние Земфиры, заразившейся коронавирусом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Димопулос рассказала, почему не может заниматься сексом часто
Димопулос рассказала, почему не может заниматься сексом часто
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
  Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
Ефремов в тюрьме нашел для себя занятие
Ефремов в тюрьме нашел для себя занятие
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
52-летний Быков в третий раз стал отцом
52-летний Быков в третий раз стал отцом
"Ловлю моменты". Киркоров обнародовал совместное фото с сыном и дочерью
"Ловлю моменты". Киркоров обнародовал совместное фото с сыном и дочерью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS