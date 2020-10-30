НАПК открыло доступ к реестру деклараций

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции вновь может проводить спецпроверки электронных деклараций, отметили в НАПК.

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции открыло свободный доступ к Единому реестру электронных деклараций. Об этом пресс-служба НАПК сообщила в Facebook вечером 29 октября.

В агентстве напомнили, что на внеочередном заседании Кабмин издал распоряжение, обязывающее НАПК открыть доступ к реестру.

Во исполнение распоряжения доступ был возобновлен. Также НАПК вновь может проводить спецпроверки. Решение разблокировало назначение руководителей органов государственной власти и местного самоуправления.

"Это первый шаг к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине. Это важный сигнал от президента и правительства, что несмотря на попытки Конституционного Суда узурпировать власть в стране, антикоррупционная система не должна быть разрушена в угоду врагам Украины", – сказал глава НАПК Александр Новиков.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

В ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду неотложного законопроекта о восстановлении добропорядочности судопроизводства в КСУ.