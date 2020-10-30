Кабмин Украины обязал НАПК возобновить доступ к реестру деклараций чиновников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что доступ к реестру деклараций чиновников будет открыт 30 октября.

Кабинет Министров Украины поручил возобновить открытый доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. Такое решение было принято по итогам внеочередного заседания Кабмина с участием президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

"Кабинет Министров Украины по инициативе президента Украины утверждает решение, которое станет шагом к восстановлению полноценной работы реестра деклараций. Уже завтра каждый украинец сможет зайти и увидеть декларации чиновников и политиков", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Распоряжение "Некоторые вопросы деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции" позволит разблокировать деятельность НАПК, отметили в пресс-службе президента.

Согласно документу, НАПК должно обеспечить открытый круглосуточный доступ на своем официальном сайте к публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Государственные органы, органы местного самоуправления должны обеспечить доступ Нацагентства к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности тем, которые содержат информацию с ограниченным доступом, держателями которых они являются. Также они должны предоставлять информацию, в том числе с ограниченным доступом, по письменным запросам НАПК.

"Я думаю, что это важный сигнал нашему обществу, что Кабмин единогласно работает на государство, а не каждый сам на себя", – сказал на заседании Зеленский.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

29 октября Совет национальной безопасности и обороны утвердил решение "О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству", которое было введено в действие указом главы государства №477/2020. Кроме того, по итогам заседания СНБО Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду неотложного законопроекта о восстановлении добропорядочности судопроизводства в КСУ.