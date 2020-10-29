Чумак: КСУ обрезал НАПК яйца. Не надо говорить, что судьи – чьи-то марионетки, но у них совпали интересы с Коломойским и Медведчуком

Перезагрузить Конституционный Суд Украины можно, если Национальный совет безопасности и обороны (СНБО) примет указ о том, что решение КСУ об электронном декларировании доходов госслужащих представляет угрозу национальной безопасности страны. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил экс-нардеп и бывший заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак.

"На мой взгляд, произошло вот что. Есть большое желание у [бизнесмена Игоря] Коломойского и [главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора] Медведчука поссорить Украину с Западом. Медведчук – абсолютно пророссийский, кум [президента РФ Владимира] Путина, "русский мир" – это его мир. У Коломойского свои мотивы – он сейчас абсолютно невыездной никуда. Ему надо показать, что президент Владимир Зеленский слабенький, с ним в принципе нельзя договариваться, а все решает все равно он – Коломойский. Поэтому появилось представление в Конституционный Суд от ОПЗЖ и еще нескольких депутатов. Это совпало с личным желанием судей – они в первую очередь защищали свою шкуру. Потому что пять судей КСУ на сегодня находятся под уголовными и административными преследованиями по фактам подачи недостоверных данных в декларации, в том числе и глава КСУ", – подчеркнул Чумак.

Кроме того, отметил он, у троих судей в ближайшее время должны были состояться суды из-за недостоверных данных в декларациях.

"И вот представьте, что по итогам этих слушаний судей могли признать коррупционерами и внести в реестр НАПК – скандал большой. Пять судей действовали в реальном конфликте интересов. Они не имели права участвовать в рассмотрении депутатского представления. Если внимательно прочесть решение суда, видно, что оно не имеет правовых оснований. Переводя на пацанский язык, это звучит так: "Что вы к нам прицепились? Мы тут самые главные и решаем, кто будет за нами смотреть, не вам решать и ковыряться в нашем грязном белье". Это была попытка защитить себя от гражданского контроля за добропорядочностью. Никто не вмешивался в судебные дела, никто не давил. Не надо говорить, что судьи КСУ – чьи-то марионетки, но их интересы абсолютно совпали с интересами Коломойского и Медведчука", – сказал политик.

Он отметил, что урезание полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) привело к тому, что Украина вышла из критериев для получения безвиза.

"Судьи сделали даже больше, чем их просили в депутатском представлении. КСУ взял и обрезал НАПК яйца. Вот и вся история. У агентства осталось еще много важных функций, но обрезали главную, с которой оно шло, – реестры электронных деклараций, финансовый контроль, контроль за приобретением активов. Именно финансовый контроль НАПК является условием визовой либерализации третьих стран с ЕС. Это ключевая институция, которая прописана в соглашении. Уже есть сообщение, что в Евросоюзе начали рассматривать этот вопрос, потому что мы вышли из критериев получения безвиза", – заметил Чумак.

Он считает решение КСУ "никчемным", потому что оно не базируется на принципах права.

"Что с этим делать? Сложный вопрос. Решения КСУ не пересматриваются и действуют на всей территории Украины. Судьи КСУ назначаются на девять лет. Три субъекта назначения – съезд судей, парламент и президент. И могут быть уволены только самими судьями. По большому счету, эти люди могут управлять страной как хотят через свои решения. Есть выход из ситуации. Он с юридический точки зрения не является исключительно чистым, зато с политико-правовой он единственно правильный. Во всех ключевых документах государства записано, что коррупция – одна из основных угроз национальной безопасности, а президент является гарантом соблюдения национальной безопасности. Необходим указ СНБО, что решение КСУ угрожает национальной безопасности страны, а судьи, принявшие и подписавшие его, угрожают национальной безопасности, с рекомендацией президенту, Верховной Раде и съезду судей отозвать с должностей судей, принявших такое решение. И так перезагрузить весь КСУ", – убежден собеседник.

По его мнению, такой выход может принести быстрый результат при минимальных имиджевых потерях.

"Если бы у нас был закон о референдуме, можно было бы срочно вынести на всенародное голосование вопрос о доверии КСУ. Но закон о референдуме не принят, поэтому остается только вариант с указом СНБО. Такое решение показало бы, что у президента есть яйца, что он действует в интересах страны, а не Коломойского и Медведчука. Может, кто-то и упрекнет его когда-то за такой шаг в узурпации власти. Но я бы на его месте рискнул этим, потому что это поступок ради защиты страны. И за такой поступок ему можно было бы и памятник поставить", – резюмировал Чумак.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсудят "удары" по системе борьбы с коррупцией.

29 ноября послы стран "Большой семерки" высказали обеспокоенность возможной отменой антикоррупционных реформ в Украине. "Был достигнут уже такой значительный прогресс, Украина не должна возвращаться в прошлое", – отметили дипломаты в совместном заявлении.