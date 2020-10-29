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Письмо посла Точицкого об угрозе безвизу не было предусмотрено для широкой общественности – вице-премьер Стефанишина

Посол Украины при Евросоюзе Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной высказал мнение, что в Европейском союзе считают основанием для приостановления безвизового режима с Украиной решение Конституционного Суда Украины об отмене ключевых полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, цитаты из документа обнародовала "Европейская правда". Вице-премьер подчеркнула, что в письме изложена не официальная позиция ЕС, а сигналы от посла.

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Стефанишина: Никто не отрицает существование письма
Стефанишина: Никто не отрицает существование письма
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила в комментарии "Радио Свобода", что получила письмо от посла Украины при ЕС Николая Точицкого, в котором говорилось об угрозе безвизу Украины и Евросоюза. 

Точицкий писал, что в Европейском союзе считают основанием для приостановления безвизового режима с Украиной решение Конституционного Суда Украины об отмене ключевых полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, цитаты из документа обнародовала "Европейская правда"

Стефанишина сказала, что письмо не было предусмотрено для широкой общественности, это часть внутренней переписки. 

"Никто не отрицает существование письма, но надо понимать важную вещь: в нем изложена не позиция ЕС, а только сигналы от украинского посла в Киев о возможных, по его мнению, угрозах решения КСУ для безвиза", – сказала она. 

Стефанишина отметила, что Точицкий хорошо выполнил свою работу посла, немедленно проинформировав Киев об угрозах. Она сказала, что украинские власти понимают, какие проблемы и угрозы в отношениях Украины и ЕС создало решение КСУ. 

"Украинская власть настроена принять быстрые и решительные шаги, чтобы решить проблему, которую это решение создало. Уверяю, что эти шаги пришлют четкий сигнал в Брюссель и другие столицы о том, что решение КСУ не отражает позиции руководства государства, а его последствия будут быстрее исправлены", – добавила вице-премьер. 

Точицкий сообщал, что в ЕС обеспокоены также и решением Окружного административного суда Киева, касающемся работы Национального антикоррупционного бюро.

26 октября ОАСК в рамках рассмотрения иска бывшего главы второго подразделения НАБУ Александра Кареева к НАБУ о незаконности его увольнения (приказ был подписан главой НАБУ в день обнародования решения Конституционного Суда о неконституционности назначения Сытника на эту должность) пришел к выводу, что решение Конституционного Суда о неконституционности назначения Сытника на должность главы НАБУ не выполняется больше месяца, в результате чего "искусственно продолжается действие указа" о его назначении. ОАСК предусмотрел передачу полномочий Сытника одному из его заместителей и дал ряд указаний Кабинету Министров, Минюсту, СНБО и Госбюро расследований. 

В НАБУ заявили, что обжалуют решение ОАСК. В бюро назвали его "ангажированным и абсурдным". Целью такого решения в НАБУ считают блокирование своей работы как "учреждения, которое уличило судей ОАСК в масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти".

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК. 

29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсудят "удары" по системе борьбы с коррупцией.

Безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу 11 июня 2017 года. Для краткосрочных поездок за границу гражданам Украины достаточно иметь биометрический паспорт. 

Теги: Конституционный Суд, безвизовый режим, КСУ, НАБУ, Евросоюз, НАПК, Николай Точицкий, декларирование, электронное декларирование, ОАСК, Ольга Стефанишина
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