НАПК закрывает реестр электронных деклараций из-за решения Конституционного Суда

Реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет закон, предоставляющий Национальному агентству по предупреждению коррупции возможность открывать такую информацию, заявил глава НАПК Александр Новиков.

Национальное агентство по предупреждению коррупции сегодня в 18.00 закрывает реестр электронных деклараций, исполняя решения Конституционного Суда, который накануне признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил глава НАПК Александр Новиков.

"Конституционный Суд признал 27 октября (и сегодня решение опубликовано) неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины. Не будет реестра деклараций [на сайте]. Решение Конституционного Суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991-й, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости", – отметил Новиков.

Реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию, пишет издание.

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, заявили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря заявила, что решение КС, которым он признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, приняли с "вопиющими процессуальными нарушениями".

Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский выразил мнение, что такое решение может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

28 октября собрание судей Конституционного Суда Украины обратилось к президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру с заявлением о давлении суд.