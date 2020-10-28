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Маси Найем
Маси Найем

Адвокат.


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Антикоррупционные органы – это Вооруженные силы Украины в гражданской жизни. И они сейчас под угрозой

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Этот пост пишу как ветеран.

Антикоррупционные органы – это Вооруженные силы Украины в гражданской жизни. И они сейчас под угрозой.

Если на войне мы от России отбиваемся оружием и человеческой жизнью, то в гражданской жизни антикоррупционные органы отражаются от пророссийских сил расследованиями против тех, кто и дальше хочет зарабатывать на интересах государства.

Этим пророссийским силам не хватает старых правил, поэтому они готовы уничтожить достижения последних лет, когда появились соответствующие статьи Уголовного кодекса, а также антикоррупционные органы: НАБУ, САП и ВАСУ.

И за эти годы на границе с РФ умирали наши знакомые, друзья и граждане Украины. Не для того, чтобы в один день несколько судей, которые почувствовали слабость общества, попытались нивелировать его достижения.

Поэтому мы собираемся на акцию, к которой прошу присоединиться всех друзей, тех, к кем воевали, и тех, кому небезразлично где жить – в старой Украине, где возможны Януковичи, Азировы, Трухановы и новые Кивы с Рабиновичами, или в новой, где есть качественные изменения и страх чиновников брать взятки.

Мы просим все политические силы начать действовать. И всех, кто осознает важность защиты антикоррупционных органов – отпроситься на работе, выйти в эту пятницу.

Под Конституционный Суд Украины. Город Киев, улица Жилянская, 14.  В 9.00 [30 октября].

Источник: Masi Nayyem / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, ВАСУ, Конституционный Суд, Вооруженные силы Украины, НАБУ, Маси Найем, САП
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