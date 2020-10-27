Решение КСУ по антикоррупционным законам угрожает евроинтеграции – представитель Зеленского в КСУ

27 октября ряд украинских медиа сообщили, что Конституционный Суд признал неконституционной статью, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации. Представитель президента Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский подтвердил это и отметил, что также отменено право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вести мониторинг расходов и доходов судей.

Вениславский: Если действия КСУ будут продолжаться в том же русле, то нельзя исключать негативных последствий Фото: rbc.ua

Решение Конституционного Суда Украины о признании уголовной ответственности за неправдивое декларирование неконституционным может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины. Об этом "РБК-Украина" сказал представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

"Если действия КСУ будут продолжаться в том же русле, то нельзя исключать негативных последствий", – ответил он на вопрос о возможной угрозе от решений суда для евроинтеграции Украины и для безвизового режима.

Вениславский подчеркнул, что по имеющейся у него информации, сегодня КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, но не за незаконное обогащение. Также отменено право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вести мониторинг расходов и доходов судей.

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, заявили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.