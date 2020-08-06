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В Конституционный Суд Украины поступили обращения нардепов, недовольных законодательством о спецконфискации

Представления в Конституционный Суд Украины по поводу конституционности законодательства о спецконфискации направили 47 нардепов, большинство из которых входит в парламентскую фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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Нардепы оспаривают в КСУ статьи, добавленные в УК при Януковиче
Нардепы оспаривают в КСУ статьи, добавленные в УК при Януковиче
Фото: ЕРА

5 августа в Конституционный Суд Украины (КСУ) поступили обращения народных депутатов по поводу статей законодательства, которые касаются специальной конфискации. Об обращении 6 августа проинформировал сайт КСУ.

"Поступили конституционные представления 47 народных депутатов Украины о конституционности положений статей 96-1, 96-2 Уголовного кодекса Украины; о соответствии Конституции Украины отдельных положений Уголовного процессуального кодекса Украины; о конституционности отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции", Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины и других связанных с ними законов Украины, затрагивающих права и свободы граждан", – говорится в сообщении.

В суде отметили, что авторы ходатайств просят КСУ "признать оспариваемые положения нормативно-правовых актов не отвечающими Основному закону Украины".

Все три представления подписали преимущественно народные депутаты Украины, входящие во фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Статьи 96-1, 96-2 (о спецконфискации и случаях ее применения. – "ГОРДОН") Уголовного кодекса Украины грубо нарушают Конституцию Украины, а их правоприменение каждый день приводит к ущемлению и лишению граждан их основных прав и свобод, а также имеет следствием их преследование в уголовном порядке", – сказано, в частности, в тексте одного из представлений.

В Уголовном кодексе Украины статья о спецконфискации появилась в 2013 году. Соответствующий закон подписал на тот момент президент Виктор Янукович, в отношении окружения которого после его бегства из Украины Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о конфискации $1,5 млрд.

Теги: Конституция, Конституционный Суд, народные депутаты, законодательство, закон, КСУ, спецконфискация, Оппозиционная платформа – За жизнь
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