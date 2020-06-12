КСУ признал неконституционной статью об уголовной ответственности судей за принятие заведомо неправосудных решений

По мнению Конституционного Суда Украины, юридическая неопределенность статьи 375 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за вынесение судьей заведомо неправосудного решения, нивелирует конституционные нормы о независимости судей.

Ст. 375 УК Украины, в соответствии с решением КСУ, будет отменена через шесть месяцев Фото: depositphotos.com (архив)

Конституционный Суд Украины 11 июня признал неконституционной норму Уголовного кодекса Украины, предусматривающую ответственность за вынесение судьями заведомо неправосудных решений, информирует пресс-служба КСУ.

"Конституционные предписания о независимости судей нивелируются юридической неопределенностью ст. 375 УК Украины", – говорится в решении, вынесенном по итогам рассмотрения конституционного представления 55 народных депутатов.

Авторы представления считают, что сочетание слов "заведомо неправосудное" является оценочным, а его содержание законодательно неопределенным, что делает невозможным "предсказуемое применения оспариваемой нормы кодекса".

"Рассматривая представление, Конституционный Суд исходил из того, что в ст. 375 УК не предусмотрены критерии, по которым можно определить, какой приговор, решение, определение или постановление судьи (судей) является "неправосудным", а также не раскрыто содержание сочетания слов "заведомо неправосудное", что может привести к неоднозначному пониманию состава преступления, квалифицированного по этой норме", – сказано в решении.

КСУ отмечает, что указанная статья "должна соответствовать требованиям юридической определенности, ясности, недвусмысленности и предсказуемости". "Это является гарантией осуществления судьей правосудия на принципах верховенства права и эффективной реализации конституционного права на судебную защиту", – подчеркнули в Конституционном Суде.

На этом основании КСУ признал статью противоречащей принципу верховенства права.

"Конституционный Суд Украины считает целесообразным отложить прекращение действия этой статьи на шесть месяцев со дня принятия судом решения о его неконституционности, чтобы Верховная Рада могла привести [указанную норму] в соответствие с Конституцией и настоящим решением", – сказано в сообщении.

Решение Конституционного Суда является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

Как отмечает агентство "РБК-Украина", одним из последствий решения может стать отмена наказания для судей, выносивших приговоры активистам Майдана, которых привлекли к ответственности по ст. 375 УК Украины.