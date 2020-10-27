ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование – СМИ

Конституционный Суд Украины признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации. Об этом заявили экс-нардеп, член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко, а также "РБК-Украина" и "Укринформ", ссылаясь на свои источники.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Решение КСУ было принято на закрытом заседании 27 октября
Решение КСУ было принято на закрытом заседании 27 октября
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Конституционный Суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ. Об этом "РБК-Украина" и "Укринформу" сообщил источник в суде.

"Сегодня Большая палата суда вынесла решение о неконституционности ст. 366-1 Уголовного кодекса", – сообщил источник журналистам.

Эту же информацию подтвердил в своем Telegram-канале экс-нардеп, член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко.

"На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену ст. 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Проект был роздан утром и проголосован. Такого не было даже при [экс-президенте Викторе] Януковиче. Против выступили лишь четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый", – написал он.

Эта статья вводит уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества. В частности, она предусматривает наказание в виде штрафа от 42,5 тыс. грн до 51 тыс. грн, общественных работ на срок от 150 до 240 часов либо лишения свободы на срок до двух лет.

В августе этого года в КСУ направили представление 47 народных депутатов относительно конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу. Речь об электронном декларировании, спецконфискации и обновленной ст. 368-5 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Теги: Конституционный Суд, Сергей Лещенко, КСУ, декларирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стефани получила предложение от бойфренда Шелтона
Стефани получила предложение от бойфренда Шелтона
Дочь Успенской показала шрамы на теле
Дочь Успенской показала шрамы на теле
"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу
"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу
Лидер "БеZ обмежень" Танчинец озвучил персонажа украинского мультфильма от "Квартал 95"
Лидер "БеZ обмежень" Танчинец озвучил персонажа украинского мультфильма от "Квартал 95"
"Меня просто исключили из проекта". Дикусар высказался о "Танцах со звездами"
"Меня просто исключили из проекта". Дикусар высказался о "Танцах со звездами"
  "Ее убили". Успенская рассказала о семейной трагедии
  "Ее убили". Успенская рассказала о семейной трагедии
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
Джамала рассказала, сколько времени ее дети проводят с няней
Джамала рассказала, сколько времени ее дети проводят с няней
Ассия Ахат рассказала, сколько обслуживающего персонала задействовано в ее доме
Ассия Ахат рассказала, сколько обслуживающего персонала задействовано в ее доме
Заразившийся коронавирусом Куценко посвятил болезни стихи
Заразившийся коронавирусом Куценко посвятил болезни стихи
"Мои 40 лет". Кардяшян позировала в бикини на пляже
"Мои 40 лет". Кардяшян позировала в бикини на пляже
  Казахстан использовал фразу киногероя Бората для рекламной кампании
  Казахстан использовал фразу киногероя Бората для рекламной кампании
Петросян госпитализирован с подозрением на COVID-19 – Telegram-канал Life Shot
Петросян госпитализирован с подозрением на COVID-19 – Telegram-канал Life Shot
"Все-таки понял, что он – папа". Каминская прокомментировала отношения с экс-мужем
"Все-таки понял, что он – папа". Каминская прокомментировала отношения с экс-мужем
  MamaRika записала танцевальный трек Mavka. Аудио
  MamaRika записала танцевальный трек Mavka. Аудио
EL Кравчук рассказал о будущем отцовстве
EL Кравчук рассказал о будущем отцовстве
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Обычная счастливая семья". Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом
"Обычная счастливая семья". Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
"Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
  Продюсер Loboda Крапивина прокомментировала отношения певицы с Линдеманном
Продюсер Loboda Крапивина прокомментировала отношения певицы с Линдеманном
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS