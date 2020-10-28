"Зеленский боится дать отпор". Бутусов считает, что КСУ "наплевал" на государственные интересы

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов назвал "антигосударственным мятежом" решение Конституционного Суда Украины о неконституционности уголовного наказания за декларирование недостоверной информации.

Бутусов: После вступления в силу решения КС c чиновников снимается ответственность за нарушения Фото: wikipedia.org

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отреагировать на решение Конституционного Суда Украины (КСУ) признать неконституционной уголовную ответственность за неправдивое декларирование.

Такое мнение выразил 28 октября в Facebook главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Антигосударственный мятеж": [бизнесмен Игорь] Коломойский руками Конституционного Суда обрушил антикоррупционную систему. Зеленский боится дать отпор заказчику "95 квартала". Решение Конституционного Суда об отмене статьи 366 часть 1 – ответственность за незаконное декларирование – это сокрушительный удар по всей антикоррупционной системе Украины. Это означает, что обнуляется весь смысл внедрения электронных деклараций госслужащих и смысл работы Национального агентства по противодействию коррупции", – написал журналист.

Он отметил, что, по данным "Цензор.НЕТ", с недостоверным декларированием связано более 200 дел, которыми занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"После вступления в силу решения КС c чиновников снимается ответственность за нарушения. О каком пожизненном заключении для коррупционеров может задавать вопросы Зеленский, если отмена статьи 366 не позволит коррупционеров даже оштрафовать?" – считает Бутусов.

По его словам, КСУ "просто наплевал на государственные интересы и на антикоррупционную реформу".

"Законность статьи 366 должна быть в полном объеме восстановлена. Это не личный вопрос для президента – это субъектность нашего государства, это уважение к власти, это отношения с нашими союзниками", – подчеркнул Бутусов.

В августе этого года в КСУ направили представление 47 народных депутатов относительно конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу. Речь об электронном декларировании, спецконфискации и обновленной ст. 368-5 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение.

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.

Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский выразил мнение, что такое решение может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.