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ОАСК постановил уволить Сытника, КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 27 октября.

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Важные события вторника
Важные события вторника
Фото: nabu.gov.ua, Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

ОАСК против Сытника

27 октября Окружной административный суд Киева подтвердил, что постановил отстранить от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и назначить исполняющего обязанности главы бюро из числа его заместителей.

В НАБУ заявляли, что намерены обжаловать решение ОАСК

В Офисе президента заявили, что решение суда не является окончательным, а исключительный перечень оснований для увольнения главы ведомства четко прописан в законодательстве и может быть изменен только Верховной Радой Украины, а не судом.

КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Конституционный Суд Украины признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации. 

Представитель президента Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский заявил, что решение по антикоррупционным законам угрожает евроинтеграции.

В шести областях Украины завершили подсчет голосов избирателей

По информации на 12.00 27 октября в шести областях Украины – в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой – полностью был завершен подсчет голосов избирателей.

Досудебное расследование в деле о закупке некачественных бронежилетов завершено

Офис генерального прокурора Украины 27 октября сообщил о завершении досудебного расследования в деле о закупке некачественных бронежилетов. Фигурантам дела предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления. О подозрении сообщили восьми фигурантам, среди них два генерала и основатель предприятия, которое выпускало бронежилеты.

Дело об изнасиловании в полиции в Кагарлыке

Голосеевский районный суд Киева выпустил из-под стражи одного из подозреваемых сотрудников Кагарлыкского отделения полиции Ярослава Левандюка, которого обвиняют в пытках. Его отправили под круглосуточный домашний арест.

Бывшего начальника Кагарлыкского отделения полиции подозревают в бездействии. Следствие считает, что он знал о незаконных задержаниях в своем отделении, но не реагировал на них. Ему объявили о подозрении.

"Шахтер" сыграл вничью с миланским "Интером"

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью со счетом 0:0 с миланским "Интером" в рамках группового раунда Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский" в Киеве. После двух туров "Шахтер" занимает первую строчку в группе В, набрав четыре очка.

Европа стала эпицентром распространения коронавируса

Правительства европейских стран сильно отстают в борьбе с коронавирусом, континент превращается в эпицентр болезни COVID-19, заявил глава программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

В Италии 27 октября зафиксирован суточный рекорд заболеваемости COVID-19 – 21 994 новых случая коронавируса.

В Польше также обновлено рекордное значение прироста за сутки инфицированных коронавирусом – 16 300 новых случаев.

Теги: Конституционный Суд, арест, изнасилование, КСУ, НАБУ, декларирование, ОАСК, коронавирус
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