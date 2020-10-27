В Офисе президента отреагировали на решение ОАСК по Сытнику

Решение Окружного административного суда Киева вычеркнуть из государственного реестра информацию о Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро нельзя считать окончательным из-за того, что оно будет обжаловано, заявили в Офисе президента Украины.

В Офисе президента заявили, что решение Окружного административного суда Киева по иску к Национальному антикоррупционному бюро Украины не является окончательным, а исключительный перечень оснований для увольнения главы ведомства четко прописан в законодательстве и может быть изменен только Верховной Радой Украины, а не судом.

Так в ОП прокомментировали решение ОАСК об отстранении от должности директора НАБУ Артема Сытника.

"Сегодняшние сообщения о решении ОАСК по иску НАБУ вызвали определенные беспокойства в нашем обществе и стали основанием для очевидных спекуляций. Исходя из ответа НАБУ на такие сообщения, констатируем, что указанное решение нельзя считать окончательным из-за того, что оно будет обжаловано. Учитывая ответ министра юстиции Украины Дениса Малюськи, констатируем, что НАБУ как было, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом. Еще раз подчеркнем, что это является важной составляющей эффективного и прогрессивного развития нашего государства", – отметили в ОП.

Там напомнили, что придерживаются принципиальной позиции о невмешательстве в работу судебной ветви власти, но отмечают, что решение любых споров, в которые вовлечены антикоррупционные органы государства или отдельные должностные лица этих органов, не должно повредить институциональной способности и независимости антикоррупционной инфраструктуры.

"Вынуждены напомнить, что Конституционный Суд Украины недавно признал некоторые положения закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" такими, которые не отвечают Конституции. Это решение является окончательным и не подлежит обжалованию. Независимо от того, как кто-либо оценивает это решение, для народных депутатов Украины существует объективная необходимость пересмотреть положения закона о НАБУ, скорректировав их с учетом конституционных норм. Надеемся, что народные избранники не будут затягивать этот процесс. Но, опять же, подчеркиваем, что независимость и институциональная способность НАБУ должны быть обеспечены и в дальнейшем", – заявили на Банковой.

В ОП напомнили, что президент Владимир Зеленский сразу после прихода к власти ликвидировал все препятствия для эффективной работы НАБУ, которую "последовательно блокировали в течение предыдущих пяти лет".

"Предостерегаем всех, кто так или иначе заинтересован в разрушении наших антикоррупционных органов, от спекуляций и попыток создать государству институциональные проблемы. Вектор развития четко обозначен президентом – коррупции не место в Украине при любых обстоятельствах", – резюмировали в ОП.

26 октября ОАСК в рамках рассмотрения иска бывшего главы второго подразделения НАБУ Александра Кареева к НАБУ о незаконности его увольнения (приказ был подписан главой НАБУ в день обнародования решения Конституционного Суда о неконституционности назначения Сытника на эту должность) пришел к выводу, что решение Конституционного Суда о неконституционности назначения Сытника на должность главы НАБУ не выполняется больше месяца, в результате чего "искусственно продолжается действие указа" о его назначении. ОАСК предусмотрел передачу полномочий Сытника одному из его заместителей.

В НАБУ заявляли, что намерены обжаловать решение ОАСК. В бюро назвали его "ангажированным и абсурдным". Целью такого решения в НАБУ считают блокирование своей работы как "учреждения, которое разоблачило судей ОАСК в масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти".

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КС поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

В КСУ подчеркивали, что решение о неконституционности назначения Сытника не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснял, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства и заявило, что факт признания неконституционным указа о назначении Сытника не прекращает его полномочий.