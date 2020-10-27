НАБУ обжалует "абсурдное" решение Окружного админсуда об отстранении Сытника

26 октября Окружной административный суд принял решение, которым предусмотрел передачу полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника одному из его заместителей, и дал ряд указаний Кабмину, Минюсту и Совету национальной безопасности и обороны. В НАБУ заявили, что оснований для увольнения Сытника нет, а бюро работает в штатном режиме.

НАБУ расценивает решение ОАСК как вмешательство в свою работу Фото: НАБУ / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины обжалует решение окружного административного суда Киева об отстранении Артема Сытника с должности директора бюро, сообщила пресс-служба НАБУ 27 октября.

26 октября ОАСК в рамках рассмотрения иска бывшего главы второго подразделения НАБУ Александра Кареева к НАБУ о незаконности его увольнения (приказ был подписан главой НАБУ в день обнародования решения Конституционного Суда о неконституционности назначения Сытника на эту должность) постановил ряд определений, которыми предусмотрел передачу полномочий Сытника одному из его заместителей, и дал ряд указаний Кабмину, Минюсту и Совету национальной безопасности и обороны.

"Решение Окружного административного суд Киева о деятельности Национального бюро и директора НАБУ является ангажированным и абсурдным в правовом смысле. Его настоящая цель – заблокировать работу учреждения, которое разоблачило судей ОАСК в масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти", – говорится в заявлении бюро.

В НАБУ подчеркнули, что расценивают как вмешательство в свою работу решение ОАСК.

"Фактически речь идет о попытке любым способом отстранить от должности директора НАБУ как гаранта институциональной независимости и способности организации расследовать факты совершения коррупционных действий должностными лицами топ-уровня и превратить сам орган в управляемую "карманную" структуру. Следствием этого станет полная блокировка расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти", – считают в НАБУ.

Увольнение Сытника может происходить исключительно на основаниях, предусмотренных законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", добавили в Госбюро.

"Сейчас таких оснований нет. Поэтому Артем Сытник продолжает выполнять свои полномочия, НАБУ работает в штатном режиме. Любые попытки ОАСК найти обходные пути для реализации судьями, подозреваемыми в захвате власти, своих амбиций являются такими, что уничтожают доверие к судебной власти и справедливому судопроизводству", – подытожили в НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КС поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

В КСУ подчеркивали, что решение о неконституционности назначения Сытника не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснял, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства и заявило, что факт признания неконституционным указа о назначении Сытника не прекращает его полномочий.