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ПОЛИТИКА

НАБУ обжалует "абсурдное" решение Окружного админсуда об отстранении Сытника

26 октября Окружной административный суд принял решение, которым предусмотрел передачу полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника одному из его заместителей, и дал ряд указаний Кабмину, Минюсту и Совету национальной безопасности и обороны. В НАБУ заявили, что оснований для увольнения Сытника нет, а бюро работает в штатном режиме.

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НАБУ расценивает решение ОАСК как вмешательство в свою работу
НАБУ расценивает решение ОАСК как вмешательство в свою работу
Фото: НАБУ / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины обжалует решение окружного административного суда Киева об отстранении Артема Сытника с должности директора бюро, сообщила пресс-служба НАБУ 27 октября.

26 октября ОАСК в рамках рассмотрения иска бывшего главы второго подразделения НАБУ Александра Кареева к НАБУ о незаконности его увольнения (приказ был подписан главой НАБУ в день обнародования решения Конституционного Суда о неконституционности назначения Сытника на эту должность) постановил ряд определений, которыми предусмотрел передачу полномочий Сытника одному из его заместителей, и дал ряд указаний Кабмину, Минюсту и Совету национальной безопасности и обороны. 

"Решение Окружного административного суд Киева о деятельности Национального бюро и директора НАБУ является ангажированным и абсурдным в правовом смысле. Его настоящая цель – заблокировать работу учреждения, которое разоблачило судей ОАСК в масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти", – говорится в заявлении бюро.

В НАБУ подчеркнули, что расценивают как вмешательство в свою работу решение ОАСК.

"Фактически речь идет о попытке любым способом отстранить от должности директора НАБУ как гаранта институциональной независимости и способности организации расследовать факты совершения коррупционных действий должностными лицами топ-уровня и превратить сам орган в управляемую "карманную" структуру. Следствием этого станет полная блокировка расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти", – считают в НАБУ.

Увольнение Сытника может происходить исключительно на основаниях, предусмотренных законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", добавили в Госбюро. 

"Сейчас таких оснований нет. Поэтому Артем Сытник продолжает выполнять свои полномочия, НАБУ работает в штатном режиме. Любые попытки ОАСК найти обходные пути для реализации судьями, подозреваемыми в захвате власти, своих амбиций являются такими, что уничтожают доверие к судебной власти и справедливому судопроизводству", – подытожили в НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КС поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

В КСУ подчеркивали, что решение о неконституционности назначения Сытника не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснял, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства и заявило, что факт признания неконституционным указа о назначении Сытника не прекращает его полномочий.

Теги: коррупция, антикоррупционное бюро, независимость, Минюст, Артем Сытник, КСУ, НАБУ, увольнение, суд, ОАСК
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