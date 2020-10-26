Окружной админсуд Киева вернул Черновецкому иск о предоставлении статуса государственного русскому языку

В начале сентября бывший мэр Киева Леонид Черновецкий обратился в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с требованием внести в Верховную Раду законопроект о предоставлении русскому языку статуса государственного. Иск был оформлен не в соответствии с требованиями украинского судопроизводства, поэтому ОАСК предложил экс-мэру изложить иск на государственном языке.

Окружной административный суд Киева (ОАСК) вернул бывшему мэру столицы Леониду Черновецкому исковое заявление о статусе русского языка. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба ОАСК.

Суд установил, что при составлении искового заявления истцом не были соблюдены требования Кодекса административного судопроизводства (КАС) Украины, положения Конституции Украины относительно статуса государственного языка и сфер его применения. Суд оставил исковое заявление без движения и дал Черновецкому срок для устранения недостатков. Ему рекомендовали изложить иск на государственном языке.

"Однако документов на устранение недостатков иска, в том числе ходатайств о продлении срока для их устранения или доказательств невозможности предоставления затребованных документов, в суд не поступало. В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 169 КАС Украины, исковое заявление было возвращено истцу", – отметили в пресс-службе суда.

9 сентября Черновецкий обратился в ОАСК с требованием внести в Верховную Раду законопроект о предоставлении русскому языку статуса государственного.