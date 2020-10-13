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Черновецкий выпустил интервью с Шаховым: У меня был рейтинг 7%, и все же я дважды стал мэром Киева

Экс-мэр Киева Леонид Черновицкий считает, что социологические исследования не показывают настоящие шансы кандидата на победу. Об этом он сказал во время интервью с претендентом на пост киевского городского головы, нардепом Сергеем Шаховым.

 
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Черновецкий считает, что за Шахова будут голосовать многие переселенцы в Киеве
Черновецкий считает, что за Шахова будут голосовать многие переселенцы в Киеве
Скриншот: Леонид Черновецкий / YouTube

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, который сейчас живет в Грузии, заявил, что выпустит серию интервью с кандидатами на должность киевского городского головы на выборах, запланированных на 25 октября этого года. 12 октября он опубликовал онлайн-интервью с кандидатом в мэры столицы, нардепом от партии “Наш край”, членом депутатской группы "Довіра" Сергеем Шаховым.

Черновецкий заявил, что Шахов – "человек, которому нечего скрывать, и он готов говорить правду", и добавил, что не доверяет социологическим исследованиям. 

"У меня был рейтинг 7% и все же я дважды стал мэром Киева. Я побеждал и [лидера "Батьківщини" Юлию] Тимошенко, и [нынешнего мэра Киева Виталия] Кличко, так что рейтинг – не показатель. Это правда, и к тому же очень много переселенцев в Киеве – и я думаю, что они будут голосовать за вас, – заявил Черновецкий Шахову. – Я вам даю гарантию, что очень многие за вас проголосуют, если вы дадите шанс украинцам жить в стране без коррупции".

Шахов рассказал, что в случае избрания мэром намерен сконцентрироваться на социальных вопросах, улучшать благосостояние и комфорт киевлян, а также решать проблемы ЖКХ Киева. По мнению Шахова, многие киевляне не подозревают о масштабных экологических проблемах города.

"Сегодня город на грани техногенной и экологической катастрофы, киевляне даже не подозревают о ее масштабах. Это проблема мусора, проблема фильтрата, который скопился на пятом полигоне и может в любой момент отравить город. Также есть вопрос завода "Энергия" и Бортнической станции аэрации. И многие другие, со всем этим нужно разбираться", – рассказал Шахов.

ВИДЕО
Видео: Леонид Черновецкий / YouTube


Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Черновецкий был мэром Киева с 2006-го по 2012 год. Сейчас живет за границей.

Теги: Киев, Леонид Черновецкий, местные выборы, Сергей Шахов
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