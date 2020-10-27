"Не фейк". ОАСК дал Сытнику месяц, чтобы покинуть пост главы НАБУ

Окружной административный суд Киева пришел к выводу, что решение Конституционного Суда о неконституционности назначения Артема Сытника на должность главы Национального антикоррупционного бюро не выполняется больше месяца, в результате чего "искусственно продолжается действие указа" о его назначении. Это противоречит принципам верховенства права, подчеркнули в ОАСК.

Судья-спикер Окружного административного суда Киева Богдан Санин подтвердил в Facebook, что суд постановил отстранить от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и назначить исполняющего обязанности главы бюро из числа его заместителей.

"По поводу определения касательно директора НАБУ – не фейк", – написал он.

Позже на сайте ОАСК обнародовали пресс-релиз, в котором сказано, что Сытник должен в течение месяца передать все свои полномочия одному из заместителей, выполняя решение Конституционного Суда.

ОАСК постановил ряд отдельных определений в рамках рассмотрения иска бывшего главы второго подразделения НАБУ Александра Кареева к НАБУ о незаконности его увольнения (приказ был подписан главой НАБУ в день обнародования решения Конституционного Суда о неконституционности назначения Сытника на эту должность). Суд удовлетворил его требования и восстановил в должности.

В релизе сказано, что согласно решению КСУ, 28 августа Сытник утратил полномочия главы НАБУ досрочно.

"При этом каких-либо дополнительных решений для подтверждения указанного факта Конституцией Украины не требуется. Суд установил, что указанное решение КСУ не выполняется больше месяца, в результате чего искусственно продлевается действие указа президента Украины от 16 апреля 2015 года "О назначении Артема Сытника", который 28 августа 2020 года досрочно потерял силу, что является недопустимым и противоречит принципам верховенства права", – заявили в ОАСК.

Суд, обнаружив нарушения закона, постановил и направил такие определения:

Госбюро расследований предоставить указание о регистрации уголовного производства по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. 1 и 2 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины относительно нарушений закона;

каждому из заместителей директора НАБУ для принятия соответствующих мер реагирования и дать указание по выполнению действий по выполнению обязанности, определенных в абзаце 2 ч. 5 ст. 19 закона Украины "О центральных органах исполнительной власти" (эта норма предусматривает передачу полномочий главы органа центральной власти одному из заместителей);

Кабинету Министров Украины дать указание о принятии мер по обеспечению выполнения Конституции и законов Украины НАБУ;

направлению и координации работы НАБУ по выполнению решения КСУ от 28 августа 2020 года и по определению министра, к сфере направления и координации которого будет принадлежать деятельность НАБУ;

Совету национальной безопасности и обороны дать указание по осуществлению мер по координации и контролю деятельности НАБУ по выполнению решения КСУ;

Минюсту дать указание о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований на основании упомянутого решения КСУ.

Суд установил срок в один месяц для подачи отчетов о выполнении решения.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В КСУ подчеркивали, что решение о неконституционности назначения Сытника не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснял, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства и заявило, что факт признания неконституционным указа о назначении Сытника не прекращает его полномочий.

16 сентября КСУ рассмотрел еще одно представление, признав не соответствующими нормам Конституции положения закона о наделении президента полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности директора бюро, определять трех лиц в состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности директора НАБУ, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности бюро, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования, сказано в сообщении.