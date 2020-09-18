"Очередная попытка заблокировать борьбу с коррупцией". НАБУ отреагировало на решение Конституционного Суда

Национальное антикоррупционное бюро призвало депутатов Верховной Рады сохранить его независимость в процессе приведения закона "О НАБУ" в соответствие с Конституцией Украины.

Решение Конституционного Суда Украины, которым отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро признаны несоответствующими основному закону, – это "очередная попытка заблокировать борьбу с политической коррупцией" и очищение судебной ветви власти.

Об этом говорится в заявлении НАБУ, опубликованном 18 сентября.

"Конституционный Суд в отношении Национального бюро делает это в третий раз: до этого – в 2019 году – судьи признали неконституционной статью о незаконном обогащении и лишили НАБУ права аннулировать через суд незаконные сделки, заключенные государственными предприятиями. Каждое из этих решений, по странному стечению обстоятельств, появлялось в ответ на эффективную работу НАБУ по каждому из упомянутых направлений", – заявили в НАБУ.

В бюро отметили, что, согласно решению КСУ, в закон о НАБУ нужно внести изменения и привести в соответствие с Конституцией те положения, которые суд признал неконституционными.

В НАБУ обеспокоены намерениями "отдельных политических сил" ревизовать закон в части лишения бюро независимости под видом выполнения решения КСУ.

"Независимость НАБУ является базовой основой, которая определяет способность институции противостоять давлению в процессе расследования коррупционных преступлений, совершенных топ-коррупционерами, и привлечь их к ответственности", – подчеркнули в бюро и призвали нардепов в процессе доработки закона сохранить независимость органа.

Бюро заявило о готовности сотрудничать с Верховной Радой в этом процессе и подчеркнуло, что работает в штатном режиме.

"За пять лет расследований НАБУ и САП привлекли к ответственности более 800 человек, среди которых действующие и бывшие народные депутаты, министры и их заместители, должностные лица высшего звена. Около 500 человек ожидают приговоров Высшего антикоррупционного суда. И этот процесс только набирает оборотов", – добавили в НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КС поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

При этом в КСУ подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства.

16 сентября КСУ рассмотрел еще одно представление, признав не соответствующими нормам Конституции положения закона о наделении президента полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности директора бюро, определять трех лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности бюро, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования, сказано в сообщении.