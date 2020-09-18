Верховной Раде следует как можно скорее привести в соответствие с Конституцией законодательство о НАБУ – Евросоюз

Представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано отметил, что ЕС принял во внимание решение Конституционного Суда Украины относительно Национального антикоррупционного бюро.

После решения Конституционного Суда Украины (КСУ) относительно Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Верховной Раде следует изменить законодательство, чтобы привести его в соответствие с Конституцией.

Об этом 17 сентября заявил "Німецькій хвилі" представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано.

"Мы приняли во внимание решение Конституционного Суда относительно НАБУ. Последствия этих решений надо будет оценить. ЕС призывает украинский парламент изменить соответствующее законодательство и привести его в соответствие с Конституцией как можно скорее", – сказал он.

Стано подчеркнул "важность ясного юридического статуса НАБУ и одновременного обеспечения сохранения его независимости и эффективной работы".

"Независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры являются ключевыми условиями визовой либерализации ЕС и макрофинансовой помощи", – объяснил представитель Евросоюза.

16 сентября Конституционный Суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ, в частности о наделении президента полномочиями создавать этот орган, назначать и увольнять его руководителя. До этого, в конце августа, КСУ признал не соответствующим Конституции указ о назначении Артема Сытника директором НАБУ в 2015 году.