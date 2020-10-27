Малюська о решении ОАСК: Статус-кво в отношении НАБУ и его руководителя не изменился

Министерство юстиции не может вносить в Единый реестр юрлиц изменений, выполняя решение суда; правовых оснований исключить из него ведомости про Артема Сытника как про директора НАБУ нет, подчеркнул министр юстиции Украины Денис Малюська, комментируя решение Окружного административного суда Киева.

Малюська: Времена, когда в Минюсте была регистрационная служба и регистраторы давно прошли Фото: Denis Malyuska / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро как было, так и остается полноценным работающим правоохранительным органом. Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в Facebook, комментируя решение Окружного административного суда Киева об отстранении директора НАБУ Артема Сытника от должности.

26 октября ОАСК в рамках рассмотрения иска бывшего главы второго подразделения НАБУ Александра Кареева к НАБУ о незаконности его увольнения (приказ был подписан главой НАБУ в день обнародования решения Конституционного Суда о неконституционности назначения Сытника на эту должность) пришел к выводу, что решение Конституционного Суда о неконституционности назначения Сытника на должность главы НАБУ не выполняется больше месяца, в результате чего "искусственно продолжается действие указа" о его назначении.

ОАСК предусмотрел передачу полномочий Сытника одному из его заместителей и дал ряд указаний Кабмину, Совету национальной безопасности и обороны. Минюст, в частности, должен внести в Единый реестр юрлиц изменения, выполняя решение КСУ.

Малюська сообщил, что ведомство не может выполнить указание ОАСК.

"Минюст не может вносить изменения в Единый государственный реестр, чтобы выполнить любое решение Конституционного Суда Украины или отдельного определения. Изменения в информации, содержащейся в реестрах, вносятся государственными регистраторами, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб. Времена, когда в Минюсте была регистрационная служба и регистраторы давно прошли. То есть ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре НАБУ из ЕГР нет и он там останется", – написал министр.

Он отметил, что вопрос того, является ли НАБУ органом исполнительной власти (ОАСК руководствовался законом "О центральных органах исполнительной власти", мотивируя необходимость передать полномочия Сытника одному из его заместителей), до конца не решен.

"КСУ в своем решении указал, что у НАБУ есть признаки центрального органа исполнительной власти, однако четкого тезиса о том, что это все-таки орган исполнительной власти нет. Положения закона о НАБУ в части процедуры назначения директора НАБУ все еще действующие и останутся таковыми до 17 декабря 2020 года. Ну и если подвести итог, то статус-кво в отношении НАБУ и его руководителя не изменился", – добавил Малюська.

При этом он сообщил, что "в определенной степени" разделяет "беспокойство ОАСК".

"Пробелы в регулировании после решений КСУ возникают, и их будем регулировать", – подытожил министр.

В НАБУ заявляли, что намерены обжаловать решение ОАСК. В бюро назвали его "ангажированным и абсурдным". Целью такого решения в НАБУ считают блокирование своей работы как "учреждения, которое разоблачило судей ОАСК в масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти".

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КС поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

В КСУ подчеркивали, что решение о неконституционности назначения Сытника не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснял, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства и заявило, что факт признания неконституционным указа о назначении Сытника не прекращает его полномочий.