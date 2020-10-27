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Досудебное расследование в деле о закупке некачественных бронежилетов завершено – Офис генпрокурора

В деле о закупке некачественных бронежилетов сообщили о подозрении восьми фигурантам, среди них два генерала и основатель предприятия, которое выпускало бронежилеты. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

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По данным следствия, бывшие чиновники ВСУ закупили 11 тыс. некачественных бронежилетов на сумму около 42 млн грн
По данным следствия, бывшие чиновники ВСУ закупили 11 тыс. некачественных бронежилетов на сумму около 42 млн грн
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Офис генерального прокурора Украины 27 октября сообщил о завершении досудебного расследования в деле о закупке некачественных бронежилетов.

Фигурантам дела предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

"В уголовном производстве сообщено о подозрении восьми лицам, среди которых два генерала и основатель предприятия – производителя бронежилетов, который лоббировал через заместителя министра обороны Украины интересы своего предприятия", – отмечено в сообщении.

Им инкриминируется совершение по предварительному сговору группой лиц бездействия военной властью, повлекшее  тяжкие последствия в условиях особого периода (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, бывшие чиновники Вооруженных сил Украины с апреля по июнь 2019 года закупили 11 тыс. бронежилетов на около 42 млн грн, которые не могли обезопасить военнослужащих от поражений огнестрельным оружием.

Во время досудебного расследования проведено 43 обыска, в ходе которых изъяты 11 тыс. бронежилетов.

"Во время следственного эксперимента с соблюдением всех правил сертификационных испытаний установлено, что защитные свойства бронежилетов не соответствуют заявленным производителем 1-4 классам защиты", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

В рамках досудебного расследования проведено 13 судебных экспертиз, по результатам которых установлено, что более 70% бронежилетов простреливаются теми видами оружия, от которого должны защищать военнослужащих.

"В изъятых бронежилетах "Корсар М3с 1-4" при намокании меняется молекулярная структура кевлара и теряются пуленепробиваемые свойства, поэтому они не выдерживают выстрел даже из пистолета Макарова по первому классу защиты. Кроме этого, из-за комплектования части бронежилетов бронеплитами ненадлежащего качества бронежилеты четвертого класса защиты простреливаются винтовкой и автоматом", – сказано в сообщении.

9 июля Госбюро расследований опубликовало в Facebook разговоры сотрудников Министерства обороны Украины, которые закупили бронежилеты "Корсар М3с" 1–4 класса защиты, якобы зная, что они не соответствуют техническим требованиям.

Чиновники обсудили последствия проверки бронежилетов. Один из них заявил, что "полный контроль никто не будет проводить" и никто на этапе приема их "щупать не будет". Он заверил собеседника, что приемщики жилетов будут считать их с закрытыми глазами.

В Минобороны заявили, что ГБР сфабриковало аудиозапись.

Директор территориального управления Госбюро расследований в Киеве Руслан Марчук заявлял, что некачественные бронежилеты, которые могли быть опасны для украинских военных, в Вооруженные силы не попали.

5 ноября директор Госбюро расследований Роман Труба сообщил, что подозрения в деле о бракованных бронежилетах 1–4 класса защиты объявили пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны, которые отвечают за прием и контроль качества вещевого имущества.

11 ноября суд арестовал генерал-майора Минобороны Дмитрия Марченко с альтернативой залога в 76 млн грн.

Теги: Украина, коррупция, военные, бронежилеты, экспертиза, расследование, Минобороны, военнослужащий, подозрение, обыски, Офис генпрокурора
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