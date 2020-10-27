В Польше установлен новый рекорд суточного прироста больных с COVID-19

В Польше за последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 16,3 тыс. человек.

Рекорд суточного прироста инфицированных увеличился в Польше более чем на 2 тыс. случаев Фото: ЕРА

В Польше обновлено рекордное значение прироста за сутки инфицированных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Минздрава за последние 24 часа, опубликованные 27 октября в Twitter.

"У нас 16 300 новых и подтвержденных случаев заражения коронавирусом... 15 человек умерли из-за COVID-19, а 117 человек умерли из-за сопутствующих заболеваний при COVID-19", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Мазовецком воеводстве – 3529.

zachodniopomorskiego (521), * wi * tokrzyskiego (434), podlaskiego (426), lubelskiego (400), opolskiego (385), lubuskiego (323), warmi * sko-mazurskiego (301).



Z powodu COVID-19 zmar * o 15 osób, natomiast z powodu wspó * istnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmar * o 117 osób. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 27, 2020

Телеканал TVN24 отмечает, что предыдущий рекорд суточного прироста был установлен 23 октября – 13 632 случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Польше, по данным правительства, зарегистрировали в общей сложности 280 229 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 4 615 пациентов с COVID-19.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 27 октября COVID-19 в мире диагностировали более чем у 43,5 млн человек. Умерло 1,16 млн инфицированных, выздоровело 29,2 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.