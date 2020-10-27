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Протесты в Италии из-за жесткого карантина переросли в стычки с полицией. Фоторепортаж

Сегодня 12.55
Тысячи итальянцев вышли на улицы нескольких городов выразить недовольство из-за жесткого карантина, веденного правительством страны после увеличения количества заболевших COVID-19, пишет Deutsche Welle. В Милане демонстранты устроили беспорядки в трамваях и жгли мусорные баки. Полицейские применяли слезоточивый газ против нападавших на них протестующих. Подобные инциденты произошли в Турине, Неаполе и Риме. Демонстранты недовольны решением правительства Италии ограничить работу спортзалов, ресторанов, баров, бассейнов и кинотеатров. Фотографии с акций протеста опубликовало агентство EPA.
Теги: Италия, полиция, беспорядки, карантин, Милан, Неаполь, Турин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
 

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