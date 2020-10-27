Протесты в Италии из-за жесткого карантина переросли в стычки с полицией. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Тысячи итальянцев вышли на улицы нескольких городов выразить недовольство из-за жесткого карантина, веденного правительством страны после увеличения количества заболевших COVID-19, пишет Deutsche Welle.
В Милане демонстранты устроили беспорядки в трамваях и жгли мусорные баки. Полицейские применяли слезоточивый газ против нападавших на них протестующих. Подобные инциденты произошли в Турине, Неаполе и Риме. Демонстранты недовольны решением правительства Италии ограничить работу спортзалов, ресторанов, баров, бассейнов и кинотеатров. Фотографии с акций протеста опубликовало агентство EPA
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