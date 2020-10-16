Италия установила рекорд по суточному приросту больных COVID-19

За прошедшие сутки в Италии COVID-19 подтвердили у 10 010 человек. Предыдущий рекорд страна установила 14 октября (7332 положительных теста).

COVID-19 в Италии за сутки выявили у более 10 тыс. человек Фото: depositphotos.com

Италия побила рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. Информация о заболевших приводится в бюллетене министерства здравоохранения страны, который опубликован в Twitter вечером 16 октября.

По состоянию на 16 октября подтверждено 10 010 новых случаев заражения (умерло 55 человек).

Предыдущий рекорд страна установила 14 октября. Минздрав Италии сообщал тогда о 7332 новых заболевших и 43 умерших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Италии заразилось 391 611 человек, а выздоровело 247 872 пациента.