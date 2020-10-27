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ВОЗ назвала Европу "эпицентром коронавируса"

Свободное передвижение людей по странам Евросоюза нужно ограничить, поскольку скорость заражения коронавирусом от этого лишь растет, заявил глава программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

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ВОЗ считает, что в Европе стоит усилить карантин
ВОЗ считает, что в Европе стоит усилить карантин
Фото: ЕРА

Правительства европейских стран сильно отстают в борьбе с коронавирусом, континент превращается в эпицентр болезни COVID-19, заявил 26 октября глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан. Его слова привела ирландская телерадиокомпания Raidió Teilifís Éireann.

Европейские страны, по его словам, должны ввести гораздо более жесткие ограничения, чтобы уменьшить уровень заражения коронавирусом. Райан призвал правительства не разбрасываться возможностями, которые дают карантинные ограничения, и поддержать своих граждан в их соблюдении.

Свободное передвижение людей внутри ЕС стоит ограничить, поскольку скорость заражения от этого только растет, посоветовал Райан.

Он добавил, что если бы каждый европеец максимально защищал себя от COVID-19, не было бы необходимости в строгом карантине.

По данным ВОЗ на 27 октября, в Европе за все время пандемии коронавирусной инфекцией заболели 9,5 млн человек. Из них умерли более 269 тыс.

Суточный прирост больных COVID-19 в мире пять дней подряд превышает отметку в 400 тыс. Зафиксировано уже почти 43 млн случаев COVID-19. В тройке стран, где этот показатель выше всех, – США (почти 8,5 млн), Индия (более 7,9 млн) и Бразилия (5,38 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: США, Индия, Бразилия, Европа, Всемирная организация здравоохранения, Майк Райан
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