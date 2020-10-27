Изнасилование и пытки в Кагарлыке. Одного из подозреваемых выпустили из-под стражи

Сотруднику Кагарлыкского отделения полиции Ярославу Левандюку изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Голосеевский районный суд Киева выпустил из-под стражи одного из подозреваемых сотрудников Кагарлыкского отделения полиции Ярослава Левандюка, которого обвиняют в пытках. Об этом Общественному сообщила адвокат потерпевшей Злата Симоненко.

"Сегодня мы узнали о том, что районный суд, непосредственно следственный судья принял решение об освобождении Левандюка из-под стражи. Причины или аргументы, каким образом следственная судья пришла к такому выводу, трудно понять, поэтому необходимо читать именно решение. Однако мы надеемся, что прокуратура будет обращаться с апелляционной жалобой", – отметила защитница.

По ее словам, в настоящее время доступна только резолютивная часть решения, в которой сказано, что мера пресечения должна быть изменена с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

25 мая сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских из Кагарлыка – Николая Кузива и Сергея Сулиму. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали Нелю Погребицкую, которую вызвали в райотдел в качестве свидетельницы. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделе, угрожали ему изнасилованием, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Кузива и Сулиму уволили из органов, 26 мая им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу без права внесения залога.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что 60 полицейских выведены за штат.

Адвокат пострадавшей Елена Сотник заявила, что подозреваемые в изнасиловании полицейские совершали незаконные действия по отношению к несовершеннолетней сестре Погребицкой.

В июле еще двум сотрудникам отдела полиции сообщили о подозрении. Кроме того, ГБР обнаружило новые факты пыток задержанных в Кагарлыкском райотделе полиции.

21 июля Голосеевский райсуд Киева принял решение продлить на шесть месяцев срок расследования изнасилования в Кагарлыке.

10 августа стало известно, что по итогам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлекли 25 полицейских. Пятерых из них уволили со службы в полиции, еще шестерых – с занимаемых должностей.